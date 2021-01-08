شكرا لقرائتكم خبر عن منافسة شرسة بين محمد صلاح وميسي على هذه الجائزة (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، وفريق ليفربول الإنجليزي، في منافسة شرسة مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، وفريق برشلونة، على جائزة أفضل لاعب جناح أيمن في الدوريات الأوروبية الكبرى «البيج فايف».

وتقدم شبكة «هو سكورد» العالمية المتخصصة في تحليل أرقام اللاعبين في مختلف أنحاء العالم، الجائزة، التي ضمت عدد من اللاعبين المميزين بجانب صلاح وميسي، وهم، دي ماريا، باريس سان جيرمان، والإيطالي، دومينيكو بيراردي، لاعب ساسولو.

صلاح+ وميسي