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منافسة شرسة بين محمد صلاح وميسي على هذه الجائزة (صورة)

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، وفريق الإنجليزي، في منافسة شرسة مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ، قائد منتخب الأرجنتين، وفريق ، على جائزة أفضل لاعب جناح أيمن في الدوريات الأوروبية الكبرى «البيج فايف».

وتقدم شبكة «هو سكورد» العالمية المتخصصة في تحليل أرقام اللاعبين في مختلف أنحاء العالم، الجائزة، التي ضمت عدد من اللاعبين المميزين بجانب صلاح وميسي، وهم، دي ماريا، باريس سان جيرمان، والإيطالي، دومينيكو بيراردي، لاعب ساسولو.

صلاح+ وميسي

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    146,809

  • تعافي

    116,775

  • وفيات

    8,029

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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