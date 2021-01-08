شوبير: الأهلي يقرر الإبقاء على مروان محسن.. وموسيماني يحسم مصير ريان وصلاح محسن خلال ساعات

الشارقة - اميمة ياسر - قال الكابتن أحمد شوبير أن النادي الأهلي قرر الإبقاء على لاعب الفريق مروان محسن، مؤكدًا أنه لا نية على الإطلاق للاستغناء عن اللاعب لا سيما وأنه لم يطلب المشاركة كأساسي إلى جانب التزامه.

وأضاف "شوبير" خلال تقديم برنامج "ملعب أون تايم" المذاع عبر فضائية "ON TIME SPORTS" أن مروان محسن لن يرحل عن الأهلي إلا في حالة رغبته خوض تجربة الاحتراف خارج مصر أو بالتحديد في الخليج.

وأشار إلى أن نادي سموحة يرغب بقوة في ضم ثنائي الأهلي صلاح محسن وأحمد ياسر ريان، لافتًا إلى أن بيتسو موسيماني سيحسم مصير اللاعبينِ خلال ساعات.

وأوضح أنه بالنسبة لأليو بادجي فتمت إعارته للفريق التركي ولكن الأحمر في انتظار تحويل المقابل المادي لإرسال البطاقة الدولية، مشيرًا إلى أن هناك تحريكًا بسيطًا في ملف أزمة جيرالدو الذي يرغب الأهلي في رحيله أو بيعه.