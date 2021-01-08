شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يختتم استعداداته لمواجهة المقاصة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، تدريباته اليوم الجمعة، لمواجهة مصر المقاصة، فى لقاء الجولة السادسة المقرر إقامته غداً السبت ضمن منافسات الأسبوع السادس من عمر مسابقة الدورى العام، حيث يطمح أبناء الجنوب بقيادة سامى الشيشينى مدرب الفريق، إلى تصحيح المسار بعد تلقى ثلاث هزائم متتالية فى آخر ثلاث جولات أمام المصرى والجونة والإسماعيلى.

كان الجهاز الفنى لفريق أسوان، قد حرص على مراجعة فيديوهات المباريات الماضية لفريق مصر المقاصة، قبل اللقاء المرتقب، واهتم الجهاز الفنى لأسوان بشكل خاص بالمباراة الأخيرة للفريق الفيومى والتى نجح خلالها فى الفوز على الإسماعيلى بثلاثية مقابل هدف، لتحديد نقاط القوة والضعف فى المقاصة قبل اللقاء المرتقب.

على جانب آخر، تبحث لجنة الكرة برئاسة مجدى سبالك بالتنسيق مع الجهاز الفنى تدعيمات شهر يناير سواء من داخل أو خارج مصر وفق إحتياجات الفريق الفنية وإمكانيات وموارد نادى أسوان.

ويحتل أسوان المركز العاشر فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 6 نقاط حصدها أبناء الجنوب بعد الفوز فى أول مباراتين على إنبى ثم طلائع الجيش، قبل الخسارة فى 3 مباريات متتالية أمام المصرى والجونة والاسماعيلى.

وسجل لاعبو أسوان 3 أهداف واستقبلت شباكهم 7 آخرين، ويعتبر هيثم الفيل كابتن الفريق هو هداف أسوان حتى الآن برصيد هدفين.

ويعود سامى الشيشينى لقيادة أسوان من الملعب فى مباراة المقاصة، وذلك بعد تعرضه لعقوبة الإيقاف لمدة مباراة بالإضافة إلى تغريمه 20 ألف جنية، عقب اعتراضه على القرارات التحكيمية فى مباراة اسوان والجونة بالجولة الرابعة، والتى انتهت بفوز الجونة بهدف نظيف.

وكان الشيشينى قد خضع لتلك العقوبة فى مباراة الاسماعيلى الأخيرة ليقود الفريق من خارج الملعب، فى اللقاء الذى خسره أبناء الجنوب بهدفين نظيفين.