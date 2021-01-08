شكرا لقرائتكم خبر عن "سيارة نقل موتى" تتسبب فى إلغاء مباراة بين جولدن الأسمرات والدرب الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف هانى سعد، المدير الفنى لفريق جولدن الأسمرات، تفاصيل رفض لعب مباراة الدرب الأحمر بسبب سيارة نقل موتى، مشيرا إلى أن هناك شرطا لإقامة المباراة وهو ضرورة توفير سيارة إسعاف، وفى حالة وعدم وجودها يحتسب اللقاء لصالح الفريق الضيف، والهدف فى المقام الأول الحفاظ على سلامة اللاعبين.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية: "لما وصلنا الملعب فوجئنا بسيارة لدفن الموتى وملصق عليها لوحة كرتون مكتوب عليها إسعاف، وتوجهنا للحكم بأن السيارة ليست سيارة إسعاف والغريب أن الحكم رد قائلا: دى عربية إسعاف".

من جانبه أوضح محمد حشيش، المدير التنفيذى لاتحاد كرة القدم بالقاهرة، أنه يعتمد فى مثل هذه المباريات أنه لا بد أن صاحب الشأن يقدم احتجاجا للجهة المختصة بتفاصيل الواقعة خلال 48 ساعة من المباراة، ويتم فتح تحقيق مع الأفراد المختصين وحكم المباراة وكل الأطراف لمعرفة ملابسات الموضوع.

وذكر أنه تتم مساءلة الحكم لأنه لا بد من وجود سيارة إسعاف، ولكن هناك مواقفا بأن النادى المفروض يأتى بسيارة الإسعاف يتم تقديم إيصال بسبب عدم وجود سيارة لسبب خارج عن إرادته يتم تأجيل المباراة.

وأكد أنه فى حالة ثبوت الواقعة سيتم العرض على لجنة المسابقات، ويتم احتساب المباراة لصالح جولدن الأسمرات ويعاقب النادى الثانى.