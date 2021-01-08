شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شوقى: مروان محسن يستحق الإعارة من الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى محمد شوقى، لاعب الأهلى ومنتخب مصر الأسبق مدرب منتخب مصر الأولمبى حالياً، أن مروان محسن مهاجم الأهلى يستحق الرحيل على سبيل الإعارة إذا ما كانت هناك مُفاضلة بينه وبين ثنائى الفريق صلاح محسن وأحمد ياسر ريان، موضحاً أن صلاح محسن وأحمد ريان يستحقان الحصول على فرصة مع الأهلى من أجل التعبير عن قدراتهما الفنية، لأنهما لم يُشاركا بشكل جيد مع الفريق بعكس الحال مع مروان محسن الذى حصل على فرص كثيرة.

وأوضح محمد شوقى، فى تصريحات تليفزيونية، أن الضغوط التى يتعرض لها رمضان صبحى لاعب الأهلى السابق وبيراميدز الحالى طبيعية، موضحاً أن هجوم الجماهير على رمضان بسبب رحيله من الأهلى بهذه الطريقة متوقع ولا بد أن يركز اللاعب فى الملعب ولا يلتفت لمثل هذه الأمور.

وقال محمد شوقى إن مانويل جوزيه، المدير الفنى الأسبق للأهلى أفضل مدرب تولى تدريبه فى مشواره الكروى، أما حسن شحاتة المدير الفنى الأسبق للمنتخب فكان بمثابة والده ووالد جميع اللاعبين فى المنتخب حين توليه المسئولية.

وأوضح شوقى أن عصام الحضرى، حارس منتخب مصر الأسبق، تحدث مع حسن شحاتة بشأن اثنين من اللاعبين انضما للمنتخب خلال تولى شحاتة مسئولية تدريب الفراعنة، وقال الحضرى لشحاتة إن هذا الثنائى لن يتأقلم مع باقى المجموعة المتواجدة فى المنتخب وقتها.

وأكد شوقى أن حسن شحاتة كان لديه نفس الانطباع عن هذا الثنائى فقام باستبعادهما لأن الفريق كان "مجموعة واحدة متجانسة ومتكاملة" بشكل كان له دور فى الفوز بأمم أفريقيا ثلاث مرات مُتتالية.

وأكد شوقى أن الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى لم يُقنعه بالشكل الكامل، موضحاً أن بصمة موسيمانى مع الأهلى لم تظهر حتى الآن ربما لأن طريقة لعبه غير جيدة.

وكشف محمد شوقى، فى تصريحات تليفزيونية، أن موسيمانى يقدم عروضا عادية مع الأهلى، وأن الانتصارات التى تتحقق مع الفريق تتحقق بفضل حماس اللاعبين والفروق الفردية والخبرات وليس بفضل ذكاء المدير الفنى، مُعلقاً: "أخشى أن يُعانى الأهلى فى مونديال الأندية الذى سيُشارك فيه خلال فبراير المقبل بصفته بطلاً لأفريقيا النسخة الأخيرة".

ويرى محمد شوقى أن حسام حسن، نجم الكرة المصرية الأسبق المدير الفنى الحالى لفريق الاتحاد السكندرى، أحد المدربين الكبار فى الكرة المصرية وهو "حرفي" ومتخصص فى العديد من الأمور الخاصة بغرفة الملابس، ويستطيع السيطرة على غرفة الملابس وتحفيز اللاعبين ، وقد يكون "شاطر" فى هذه الأمور عن "شطارته" فى الشئون الفنية كمدير فني.

وقال شوقى إنه تلقى عرضاً من الزمالك خلل تواجده فى فريق الأهلى، موضحاً أن تفاوض الزمالك مع لاعبى الأهلى أو العكس وارد جداً ويحدث بشكل مُستمر.

وأوضح محمد شوقى أنه اعتذر لمسئولى الزمالك تفاوضوا معه حينما كان لاعباً فى الأهلى، وقال لهم: "نادى الزمالك كبير وله شعبية وجماهيرية كبيرة لكنى لن ألعب إلا للأهلى ولو قررت الرحيل سيكون للخارج".

وتابع محمد شوقى: "يوسف أوباما لاعب الزمالك لم يُخطئ حينما تحدث بشكل إيجابى عن الأهلى، فهذا هو الطبيعى من لاعبى القطبين.. فنحن كلاعبين فى الأهلى دائماً نتحدث بشكل جيد عن الزمالك والعكس صحيح"، موضحاً أنه أوباما صاحب إمكانيات فينة عالية ولديه ثقة فى نفسه وحديثه الإيجابى عن الأهلى أمر يُحسب له وليس عليه.

وأوضح محمد شوقى أن رحيل السنغالى آليو بادجى والأنجولى جيرالدو عن الأهلى قرار فنى صحيح، لعدم استفادة الفريق منهما بشكل جيد.