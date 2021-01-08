جماهير الزمالك تعلق على شائعات التعاقد مع حسام حسن

ياسر رشاد - القاهرة - أشارت بعض التقارير الصحفية إلى أن نادي الزمالك يفكر في التعاقد مع حسام حسن لاعب نادي سموحة لتعويض الرحيل الوشيك لمهاجمه مصطفى محمد، بحيث رفض رئيس النادي السكندري التنازل عن لاعبه.

وعلقت الجماهير الزملكاوية عن التعاقد مع حسام حسن، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حيث قالت ميلا "طيب لاعيبه سوبر اجانب او خامه كويسه من الدورى ولا عينه حسام حسن وباسم مرسي".

ياسين كتب "الزمالك عايز يجيب حسام حسن اساسي لمصطفي ...انا راي ان منجبش حسام حسن عندنا اسامة فيصل ونجيب مهاجم افريقي جامد".

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محمد عبد الهادي كتب "من ناحية تانيو عايز أقول لحضرتك بلاش حسام حسن بخلاف اني متحفظ علي مستواه وادءه وقدراته وان احنا ح نضيع الفلوس في حالة شرائه ،المهندس فرج عامر بيبالغ دائما و عينه على فلوس صفقة بيع مصطفي محمد لأنه بيعرف يستغل الظروف كويس حتي لو البضاعة اللي معاه لاتستحق لأنه في الاساس تاجر".

رضا كتب "أرفض التعاقد والتعامل مع فرج عامر . حسام حسن

أقل من احتياجات الزمالك وثمنه مغالى فيه من فرجللو".

محمود كتب "فرج عامر كل ما يحس نفسه زهقان يطلع يتكلم عن حسام حسن".

أحمد رمزي بسيوني كتب "للأمانة انا شايف تبيعوا مصطفي محمد وبفلوسه وتجددوا لساسي وتجيبوا حسام حسن سموحة يبقي كدا تمام".

كتب مصطفى بطران " فرج عامر عايز 40 مليون في حسام حسن"، حساب أخبار الزمالك كتب " فرج عامر: "حسام حسن لن يرحل من سموحة اقل من 40 مليون جنية نقدا وهذا طلبنا النهائي ونملك عرض خارج مصر بهذه القيمة".

محمد إبراهيم علق " فرج عامر: حسام حسن لن يرحل من سموحة اقل من اربعين مليون جنية نقدا وهذا طلبنا النهائي ونملك عرض خارج مصر بهذه القيمة. خليه يصدي يا حج فرج".