فاروق جعفر : الزمالك تعاقد مع " كانو "أسطورة نيجيريا وفوجئنا بلاعب شبيه له في المطار

ياسر رشاد - القاهرة - روى فاروق جعفر نجم نادي الزمالك الأسبق، واقعة غريبة حدثت في تسعينيات القرن الماضي، حينما تدخل للتعاقد مع أحد اللاعبين الأفارقة من أجل الانضمام للقلعة البيضاء.

الواقعة تعود للعام 1996 حينما سافر فاروق جعفر وسمير السيد إلى مدينة لاجوس بنيجيريا للتعاقد مع النجم النيجيري

كانوا، ولكن الصفقة باءت بالفشل.

وقال جعفر خلال استضافته بقناة أون تايم سبورتس، " سافرت أنا وسمير السيد للتعاقد مع أحد اللاعبين الأفارقة ووقعنا عقود انضمام اللاعب للزمالك مقابل 125 ألف دولار وكان مبلغ

ضخم في ذلك الوقت".

وأضاف " عودنا إلى مصر وانتظر سمير السيد اللاعب الأفريقي في مطار القاهرة، ولكن فؤجئ بلاعب آخر مختلف على الذي تم التعاقد معه في نيجيريا".

وأكمل " ذهبت إلى المطار للتأكد من اللاعب وتأكدنا أنه ليس كانوا الذي تعاقدنا معه وأخبرت سمير السيد بضرورة رحيل اللاعب في أسرع وقت لعدم التعرض لانتقادات كبيرة ".