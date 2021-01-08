السوق السعودي | منع 5 أندية من إبرام صفقات جديدة في الانتقالات الشتوية

اعتمدت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية بوزارة الرياضة السعودية في إجتماعها الذي عقد اليوم الخميس القرارات الخاصة بأستحقاق شهادة الكفاءة المالية لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين).

وأصدرت اللجنة قراراتها بعد دراسة كافة المستندات المقدمة من الأندية، والخاصة بالألتزامات المالية مستحقة السداد حتى 30 أكتوبر الماضي ضمن نشاط كرة القدم والواجب تقديم مستندات الوفاء بها حتى 31 ديسمبر الماضي، حيث تضمنت هذه الألتزامات البنود التالية:

– مستحقات اللاعبين

– مستحقات لأندية رياضية.

– مقدمات عقود موظفين ومدربين.

– رواتب لاعبين وموظفين ومدربين.

– مكافآت مستحقة.

وقررت اللجنة واستنادًا إلى المادة 11 من لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية، الموافقة على منح شهادة الكفاءة المالية لأندية (ضمك، الفتح، العين، القادسية، الفيصلي، أبها، التعاون، الرائد، الشباب، الأهلي، الهلال).

كما قررت اللجنة عدم منح الشهادة لأندية (الباطن، الاتفاق، الوحدة، الاتحاد، النصر)، بسبب عدم استيفائها للمعايير الملزمة للحصول على الشهادة.

وأوضحت اللجنة في مؤتمر صحفي أنه استنادًا إلى المادة 22 من اللائحة فإنه يحق للأندية طلب إعادة النظر في هذا القرار خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام فقط من تاريخ إخطارها به، مع التأكيد بأن اللجنة ستواصل العمل مع كافة الأندية الرياضية حسب ما هو مخطط له ومنصوص عليه في لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية بمتابعة شهرية مستمرة.

وبموجب اللوائح لن تتمكن الأندية التي فشلت في الحصول على الشهادة من تسجيل لاعبين محترفين خلال الفترة الشتوية الحالية.

وقدمت لجنة الكفاءة المالية شكرها وتقديرها لكافة الأندية ومسؤوليها على اهتمامهم وتعاونهم الكبير في تقديم كل المستندات اللازمة لأجل الحصول على شهادة الكفاءة المالية من أجل مستقبل مالي مستدام للوصول لأفضل ممارسات الحوكمة المالية بما يضمن استقرار إداراتها ماليًا وتنظيميًا.