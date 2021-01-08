شكرا لقرائتكم خبر عن نادي البراجيل: لم نقبل ركوب لاعبينا سيارة نقل الموتى بدلاً من الإسعاف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أسامة محمد صالح، رئيس مدلس إدارة نادي البراجيل الرياضي، إن فريقه انسحب من لقاء الكوم الأحمر في الدرجة الرابعة بسبب عدم وجود سيارة إسعاف ووجود سيارة نقل موتى، وهو الأمر الذي لم يقبله مجلس الإدارة على لاعبيه.

وأكد رئيس مجلس إدارة نادي البراجيل في تصريحات خاصة لبرنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: «موقف غريب من الكوم الأحمر وطالبت فورًا بسيارة إسعاف».

وأوضح أسامة صالح: «سيارة الإسعاف تتكلف 750 جنيها إيجار في المباراة أما سيارة نقل الموتى تكون تابعة للمنطقة ولا يتم دفع مقابل لها على حسب ما أعتقد».

ويشترط اتحاد الكرة، على الأندية وجود سيارة الإسعاف في الملاعب التي تقام عليها المباريات.