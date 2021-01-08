شكرا لقرائتكم خبر عن ريـال مدريد يكشف نتيجة مسحة زيدان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف نادي ريال مدريد، عن نتيجة عينة فحص كورونا المستجد، الخاصة بالمدير الفني للفريق، الفرنسي زين الدين زيدان.

كان زيدان قد اختلط بأحد أقاربه الذين تبين إصابته لاحقا بفيروس كورونا. وأعلن ريال مدريد، في بيان رسمي، سلبية عينة (pcr) للكشف عن فيروس كورونا، التي خضع لها زيدان.

غاب زيدان أمس عن مران الفريق الملكي احترازيا، لحين صدور نتيجة الفحص، وقام بعزل نفسه. وسيتمكن زيدان بهذا الشكل من حضور مواجهة فريقه القادمة يوم السبت بالليجا أمام أوساسونا، حال حصل على الإذن المخول له بذلك من الرابطة.

ويحل الريال في وصافة الليجا برصيد 36 نقطة وبفارق نقطتين خلف أتلتيكو مدريد المتصدر، ومبتعدا بخمس نقاط عن برشلونة الثالث.