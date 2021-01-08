شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقام اليوم مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا، حيث يسعى فريق الأهلي إلى تحقيق نتيجة إيجابية بعد تعادله الأخير أمام وادي دجلة بدون أهداف، حيث أن الفوز يصعد به لاعتلاء الصدارة حيث يملك 10 نقاط من 4 مباريات ويحتل مركز الوصافة، بينما يملك سيراميكا 7 نقاط من 4 مباريات يحتل بها المركز السادس في الدوري المصري.

المباراة ستقام في تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة على استاد السويس الجديد، وتنقلها قنوات أون تايم سبورتس «On Time Sports».