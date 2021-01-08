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موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا والقنوات الناقلة

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أحمد جودة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقام اليوم مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا، حيث يسعى فريق الأهلي إلى تحقيق نتيجة إيجابية بعد تعادله الأخير أمام وادي دجلة بدون أهداف، حيث أن الفوز يصعد به لاعتلاء الصدارة حيث يملك 10 نقاط من 4 مباريات ويحتل مركز الوصافة، بينما يملك سيراميكا 7 نقاط من 4 مباريات يحتل بها المركز السادس في .

المباراة ستقام في تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة على استاد السويس الجديد، وتنقلها قنوات أون تايم سبورتس «On Time Sports».

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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