شكرا لقرائتكم خبر عن جنوب أفريقيا تسيطر على السيارات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سيطرت جنوب أفريقيا على المركزين الأول والثاني في المرحلة الخامسة من رالي داكار السعودية 2021، حيث تصدر جينيل دي فيلييرز المرحلة التي بدأت من الرياض وانتهت في القيصومة، ليفوز بإحدى مراحل السباق للمرة الأولى هذا العام، بينما جاء مواطنه برايان باراجواناث ثانياً، فيما حلّ الفرنسي ستيفان بيترهانسل ثالثاً ليواصل تصدر الترتيب العام للسباق.

وكانت المرحلة الخامسة قد امتدت لمسافة 662 كيلومتراً منها 456 مرحلة خاصة خاضعة للتوقيت. وشهدت المرحلة إنهاء السائق السعودي يزيد الراجحي لها في المركز السادس، بينما جاء القطري ناصر العطية رابعاً ليستمر في مطاردة بيترهانسل في صدارة الترتيب العام.

وقال دي فيلييرز بعد فوزه بالمرحلة الخامسة: «لم تسِر كل الأمور كما أردنا منذ البداية، ولكن كل شيءٍ في المجمل كان جيداً. قدَّمَ ملّاحي ألكس عملاً رائعاً من ناحية الملاحة، وتعاملنا مع الأمور بروِيّة منذ البداية لنضمن اجتيازنا لجميع نقاط المرور. كانت الملاحة شديدة الصعوبة في بعض المقاطع، وارتكبنا خطأً صغيراً في بداية المرحلة، لكنه لم يكن مؤثراً، ثم اضطُررنا إلى التعامل مع ثقبٍ بطيء. كانت آخر 120 كيلومتراً من المرحلة صعبةً جداً في الكثبان الرملية، حيث كانت الكثبان قصيرة وصغيرة، وبالتأكيد كانت مرحلةً مثالية لرالي داكار».

وفي فئة الدراجات النارية نجح كيفن بينافيديس في اقتناص الفوز بإحدى مراحل داكار 2021 للمرة الأولى رغم سقوطه عن دراجته وتعرّض أنفه للإصابة في القسم الأخير من المرحلة، ليعتلي بذلك السائق الأرجنتيني صدارة الترتيب العام للفئة، بينما جاء التشيلي خوزيه إغناسيو كورنيخو فلوريمو في المركز الثاني من المرحلة الخامسة متبوعاً بالأسترالي توبي برايس صاحب المركز الثالث.

وتحدث بينافيديس عن التحديات التي واجهته خلال المرحلة الخامسة قائلاً: «كان يوماً صعباً بالنسبة لي، فقد ضللت الطريق في البداية مثل جميع الدرّاجين، ولكن بعدها بدأت الضغط من جديد، ولكن تعرضت لحادث عندما قفزت عن أحد الكُثبان الرملية واصطدم إطار دراجتي الأمامي بأحدها. صَدمتُ رأسي وتحطَّم جهاز التتبع (GPS) وجُرِحْتُ وبدأت أنزف، كما شعرت بألم في كاحلي. ولكن في النهاية أكملت مسيرتي وواصلت رغم الألم الشديد. انكسر أنفي وخوذتي وكان ذلك قاسياً، ولكن أعتقد أنني سأكون بخيرٍ غداً. حاولتُ الضغط في القسم الأخير من المرحلة لكسب بعض الوقت، وقد كان ذلك صعباً مع الألم الشديد، ولكن في النهاية هذا هو رالي داكار».

وشهدت فئة الدراجات الرباعية سيطرةً لاتينية على نتائج المرحلة الخامسة، حيث جاء الأرجنتيني نيكولاس كافيلياسو أولاً متفوقاً بأقل من دقيقتين عن مواطنه مانويل أندوخار صاحب المركز الثاني، ليستمر الثنائي كذلك في احتلال صدارة الترتيب العام، بينما حلّ التشيلي جيوفاني إنريكو ثالثاً في مرحلة اليوم.

أما في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة فأنهى التشيلي فرانسيسكو لوبيز كونتاردو المرحلة الخامسة في المركز الأول ليواصل تصدر الترتيب العام للفئة، بينما جاء خليفة العطية -الشقيق الأصغر لناصر- ثانياً في مرحلة اليوم، واحتلّ الأمريكي الصاعد سيث كينتيرو المركز الثالث.

وفاز فريق الروسي أندري كارغينوف بالمرحلة الخامسة في فئة الشاحنات، متقدماً على فريق البلغاري ألياكسي فيشنوسكي صاحب المركز الثاني، وفريق الروسي ديميتري سوتنيكوف الذي حلَ ثالثاً ليواصل صدارته للترتيب العام.