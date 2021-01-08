شكرا لقرائتكم خبر عن هوساوي لـ الخليج 365: هلالي «علقني» بكرة القدم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكدت لاعبة كرة قدم في نادي الليث الأبيض النسائي بشاير هوساوي، أن كرة القدم بالنسبة لها ليست مجرد شغف بل حلم منذ الصغر، وسر حبها لها يعود إلى تعلقها بلاعب المنتخب السعودي والهلال سابقاً نواف التمياط.

وأضافت في حوار مع "الخليج 365": «واجهت صعوبات كثيرة من والدتي خصوصاً بعدما وصل عمري 15، وكانت تطلب مني التوقف عن مشاهدة المباريات، وتمنعني من اللعب مع إخواني وزميلاتي، ولكن رغم جميع المحاولات لم أستسلم أبداً واستمررت في مواصلة حلمي».. وفي ما يلي نص الحوار:• حدثينا عنك وعن سر حبك لكرة القدم بالذات؟

•• كرة القدم بالنسبة لي ليست مجرد شغف بل حلم منذ الصغر، وسر حبي الأساسي لهذه الرياضة وتعلقي الشديد بها كان يعود للفتى الذهبي الكابتن نواف التمياط لاعب المنتخب السعودي والهلال سابقاً.

• كيف كانت بداية دخولك عالم لعبة كرة القدم المعروفة بشعبيتها بين الرجال أكثر من النساء؟

•• بداية دخولي في عالم كرة القدم كانت وأنا في عمر 6 سنوات، كنت أشاهد المباريات مع إخواني وزميلاتي، حتى بدأ ينغرس فيّ حب هذه الرياضة، وبدأت أمارس اللعب وأطبق بعض المهارات التي أشاهدها في التلفاز.

• هل واجهتك صعوبات؟ وكيف تغلبت عليها؟•• نعم أكيد، كوني بنتاً واجهت صعوبات كثيرة من والدتي خصوصاً بعدما وصلت عمر 15، كانت تطلب مني التوقف عن مشاهدة المباريات، وتمنعني من اللعب مع إخواني وزميلاتي، ولكن رغم جميع المحاولات لم أستسلم أبداً واستمررت في مواصلة حلمي.

• ماذا عن ملاعب التدريب والمدربين المتوافرة لممارسة اللعبة نسائياً؟•• في البداية هناك صعوبة في حصولنا على ملاعب للتدريب، ولكن الآن مع بداية انطلاق الرؤية 2030 أصبح كل شيء في مساره الصحيح، ويوجد عدد كبير من الملاعب والمدربين الذين يطمحون في توسعة المجال للرياضة النسائية.

• خلف كل نجاح شخص.. من وقف خلف تحقيق هدفك ودعمك؟•• الإصرار أول خطوة للنجاح، وأنا وقفت خلف نفسي ودعمت نفسي حتى أصل إلى طموحي، والإنسان الناجح يتمتع بالقدرة على الإصرار، وكل ما عليك فعله أن تستمر في طريقك، لأنه قد قيل عن الإصرار «أن لا شيء في العالم يمكن أن يحل محل الإصرار».

• حدثينا عن مشاركاتك وأهدافك القادمة؟•• أول مشاركة لي رسمية كانت في أول دوري نسائي على مستوى المملكة، وتعتبر بالنسبة لي إنجازاً كبيراً وفخراً كبيراً، ويجعلني أطمح بالمزيد من التقدم والنجاح وتحقيق الأفضل.

• لماذا اخترت مركز المحور تحديداً؟•• أجد نفسي في هذا المركز، لأنني ألعب فيه بكل أريحية وإبداع.

حسب الحراك الرياضي الذي تعيشه المملكة.

• ما توقعاتك لكرة القدم النسائية؟•• نحن الآن نعيش مرحلة جديدة، ولكن أثق جداً أنه خلال السنوات القادمة سنشاهد تطوراً كبيراً في هذا المجال وسننافس على المستوى العالمي.

• من خلالاهتمامك باللعبة حدثينا شخصياً عن فريقك المفضل محلياً وعالمياً، ومن هو اللاعب الأفضل بنظرك محلياً وعالمياً؟

•• بكل فخر على مستوى المملكة أنتمي لنادي الهلال السعودي، النادي الذي طالما أفرحني كثيراً وأغرقني بطولات، وعلى المستوى العالمي ريال مدريد، ولاعبي المفضل محلياً سالم الدوسري، وعالمياً كرستيانو رونالدو.

• حدثينا عن مشاركتك في الدوري النسائي؟ وما نظرتك للدوري؟•• دخلت الدوري بكل حماسة وقوة، وفي أول مباراة خرجنا منها بفوز، وأفضل ما في الدوري أنه على مستوى المملكة، وفيه فرق وخامات قوية.

• هل سجلت أهدافاً في الدوري؟•• نعم، أول مباراة استفتاحية لنا بالدوري سجلت أول هدف عن طريق ركلة حرة «فاول».

• هل تفكرين في الاحتراف؟ وما طموحك؟

•• أتمنى أن تتاح لي فرصة الاحتراف، وأطمح إلى الاحتراف في إسبانيا.

• ما خططك المستقبلية؟

•• تحقيق بطولات محلية وعالمية والاحتراف.

• كيف ترين الإعلام الرياضي السعودي؟•• عدد من وسائل الإعلام الرياضية تجتهد في التغطية، ولكن كرة القدم النسائية تحتاج لبروز إعلامي أكثر حتى تصل لشرائح أكبر من المجتمع.

• هل ستشاركين في بطولات خارجية قريبة؟•• نعم، أكيد نطمح بالمشاركة في البطولات الخارجية وتمثيل المملكة خارجياً وتحقيق بطولة باسم المملكة.

• ما كلمتك الأخيرة في هذا الحوار؟

•• ذات يوم سأقول إن الأمر لم يكن سهلاً لكنني فعلتها.