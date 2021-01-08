شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر: الزمالك يبحث عن الاستقرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، إنه يلعب فى نادى الزمالك وهو فى الحادية عشرة من عمره، وشارك مع الفريق الأول وهو فى عامه الـ 16، وقت كان شاهين هو حارس مرمى الفريق الأبيض.

وأَضاف جعفر، فى تصريحات لقناة أون سبورت، أن هناك لاعبين مميزين لعب بجوارهم فى الزمالك، وقال إن الخطيب لاعب مميز، مضيفا: "الخطيب لاعب لن يتكرر فى الملاعب".

وتطرق ملك النص إلى أحوال الزمالك فى الفترة الحالية قائلا إن الزمالك وصل إلى مرحلة البحث عن الاستقرار، بالإضافة إلى رفض كافة عروض الاحتراف الجديدة لنجوم الزمالك، خاصة أن كثرة العروض الاحترافية تؤثر على استقرار الفريق .

وأكد فاروق جعفر، رئيس اللجنة الفنية بالزمالك، فى تصريحات سابقة أن ناديه ليس بحاجة لمجهود الثنائى أحمد الشيخ وأمير عادل، لذا كانت هناك قناعة من اللجنة التنفيذية بعدم التعاقد مع اللاعبين بعدما تم التعاقد معهم بشكل رسمى .

وأضاف جعفر أن ناديى الأهلى والزمالك يمتلكان فى الوقت الحالى لاعبين على طراز خاص جعلهما يحتلان صدارة الأندية الأفريقية وتميزنا على أندية شمال أفريقيا، وأنا شايف أن الزمالك ليس بحاجة لأحمد الشيخ، خاصة أن مكانه بالفريق ملىء بالعديد من النجوم مثل أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم وأحمد سيد زيزو، وإمام عاشور وغيرهم من نجوم الفانلة البيضاء.