محمد يوسف يضم 22 لاعبا لقائمة البنك الأهلى استعدادا لـ بيراميدز

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القاهرة - سامية سيد - استقر محمد يوسف، المدير الفنى لفريق البنك الأهلى، على ضم 22 لاعباً استعدادا لمباراة بيراميدز ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة الدورى المصرى، والتى سوف تقام على ملعب العباسية اليوم الجمعة.

وجاءت القائمة كالتالى: محمود الزنفلى وأحمد السعدنى وأحمد صبحى ومحمد دبش ومحمد كوفى ومحمد مجدى وأسامة إبراهيم، وأحمد ياسين وعاصم صلاح وبهاء مجدى وحسام الصانع ومعروف يوسف ومحمد مثنانى، وفلاديميرو ستيريلا ومحمد حامد وموسى دياوارا وشادى رضوان ومحمود قاعود، ومحمد بسيونى وأحمد ياسر وأحمد على وفادى فريد.

وتقام مباراة البنك الأهلى وبيراميدز فى الثانية والنصف ظهر اليوم الجمعة على استاد كلية الشرطة فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها البنك الأهلى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من المقاولون العرب بهدفين دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما فاز بيراميدز على الإنتاج الحربى بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى نفس الجولة.

ويحتل البنك الأهلى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 5 نقاط بعد أن لعب 5 مباريات فاز فى واحدة وتعادل فى مباراتين وخسر مثلها، وسجل لاعبوه 5 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف فى المقابل يحتل بيراميدز المركز السادس برصيد سبعة نقاط بعدما لعب أربعة مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى واحدة وخسر الأخرى وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه خمسة أهداف ومازالت لديه لقاء مؤجل.