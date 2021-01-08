شكرا لقرائتكم خبر عن بازوكا: إبراهيم عثمان لازم يرحل عن الإسماعيلى للحفاظ على تاريخ العائلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف سيد بازوكا، نجم الإسماعيلى الأسبق، أن محمد خلف مدير التعاقدات فى الدراويش هو من يدير الأمور داخل القلعة الصفراء، وهو السبب فى إنهاء التعاقد مع طلعت يوسف بعد الاتفاق معه على تدريب الفريق.

وأَضاف بازوكا، فى تصريحات لبرنامج مساء أون تايم الذى يقدمه مدحت شلبى على قناة أون تايم سبورت 2، أن ما يحدث فى الإسماعيلى ليس إهدار مال عام فقط، بل إهدار لمدينة بأكملها، فما معنى أن يقول مدير التعاقدات إن هناك 5 لاعبين لا يصلحون بعد توقيعهم على العقود، فلا بد من تدخل عناصر لتبحث عن حل لهذه الأزمات .

وأشار نجم الدراويش إلى أن النادى لن يستطيع قيد لاعبين جدد، وسيضطر اللعب باللاعبين المتاحين بسبب الديون المستحقة على الإسماعيلى.

واختتم بازوكا حديثه أن إبراهيم عثمان رئيس النادى يجب أن يرحل ليحافظ على تاريخ العائلة، أو يستمر ويتخلى عن الدائرة المحيطة به التى تُعد سبب كل المشاكل التى يواجهها النادى .