شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شوقى: الزمالك فاوضنى خلال تواجدى مع الأهلى لكننى اعتذرت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد شوقى، لاعب الأهلى ومنتخب مصر الأسبق مدرب منتخب مصر الأولمبى حالياً، إنه تلقى عرضاً من الزمالك خلال تواجده فى فريق الأهلى، موضحاً أن تفاوض الزمالك مع لاعبى الأهلى أو العكس وارد جداً ويحدث بشكل مُستمر.

وأوضح محمد شوقى، فى تصريحات تليفزيونية أنه اعتذر لمسئولى الزمالك الذين تفاوضوا معه حينما كان لاعباً فى الأهلى، وقال لهم: نادى الزمالك نادى كبير وله شعبية وجماهيرية كبيرة لكنى لن ألعب إلا للأهلى ولو قررت الرحيل سيكون للخارج .

وتابع محمد شوقى: "يوسف أوباما لاعب الزمالك لم يُخطئ حينما تحدث بشكل إيجابى عن الأهلى، فهذا هو الطبيعى من لاعبى القطبين.. فنحن كلاعبين فى الأهلى دائماً نتحدث بشكل جيد عن الزمالك والعكس صحيح"، موضحاً أنه أوباما صاحب إمكانيات فينة عالية ولديه ثقة فى نفسه وحديثه الإيجابى عن الأهلى أمر يُحسب له وليس عليه.

وأوضح محمد شوقى أن رحيل السنغالى آليو بادجى والأنجولى جيرالدو عن الأهلى قرار فنى صحيح، لعدم استفادة الفريق منهما بشكل جيد.