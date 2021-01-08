شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صديق: ضياء السيد كان قريبا من تدريب المنتخب الأولمبى وهدف شيكابالا أفضل أفشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد صديق، لاعب فريقي الأهلي والزمالك ونجم الكرة المصرية سابقًا أن ضياء السيد، مدرب المنتخب السابق، كان مرشحًا لتولي منصب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي قبل تولي شوقي غريب وجهازه المعاون، قائلا: "كابتن ضياء السيد طلبني للانضمام إلى جهازه المعاون في ذلك الوقت وبالفعل قمت بتقديم أوراقى إلى اتحاد الكرة للكابتن محمود سعد وفى اللحظات الأخيرة تم الإعلان عن شوقى غريب وجهازه وقمنا بدعمهم فى ذلك الوقت وهم حققوا نتائج كبيرة".

وأوضح محمد صديق، خلال تصريحات تليفزيونية، أن هدف تعادل شيكابالا لاعب نادي الزمالك أمام الأهلي في نهائي أفريقيا من أفضل الأهداف في تاريخ الكرة المصرية، قائلا: "هدف شيكابالا أفضل من هدف أفشة المشهور بالقاضية ممكن، وهدف شيكابالا ملعوب وعملها كتير وبيدرب عليها ولكن هدف أفشة فيها توفيق كبير، وهدف لاعب الأهلى هدف جيد بكل تأكيد ولكن هدف شيكابالا أفضل".

وأشار محمد صديق إلى أن ظاهرة تغيير المدربين بشكل مستمر بين أندية الدوري المصري يجب القضاء عليها نهائيًا قائلا: "هناك 3 وكلاء مصريين سبب تخريب الكرة المصرية لتدخلهم في تعيين المدربين وهؤلاء الوكلاء يقومون بالتدخل لتعيين المدربين من خلال علاقاتهم برؤوساء مجالس الأندية، وعُرض علىّ بعض العروض في الدرجة الثانية في مصر ولكنني رفضت، والتعامل في مصر بالقطعة ويجب الانتظار على المدربين ومنح الشباب الثقة مثل تجربة عماد النحاس في المقاولون، وعلي ماهر في المصري ورضا شحاتة في الجونة".

وعلق محمد صديق على رحيل رمضان صبحي عن صفوف النادي الأهلي والانتقال إلى بيراميدز قائلا: "رمضان صبحي لاعب جيد وسيصمد ويتغلب على الانتقادات بعد الرحيل عن الأهلي، وسيحترف في أوروبا خلال موسم أو اثنين على الأكثر، ويجب تقبل موضوع رغبة اللاعب في الاحتراف ولا أعتقد عودة رمضان صبحي إلى الأهلي مرة أخرى، كما أن انتقاله إلى الزمالك غير وارد نهائيًا، ولو حطوني مكان رمضان صبحي كنت سأوافق على عرض بيراميدز بدون تفكير ومش هقول التيشيرت والفانلة، ولو أنا موجود في هذا الوقت كنت سأطلب مبلغ يتخطى ما يطلبه أفضل لاعب في مصر، وكنت أحصل على 400 ألف جنيه في الموسم مع الأهلي والجميع كان يحصل على ذلك المبلغ، ولكن عندما تحدثت مع طارق السعيد كان يحصل على مبلغ أكبر".

واختتم محمد صديق حديثه بالإشادة بمستوى المغربي بدر بانون، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمنضم إلى صفوف فريق القلعة الحمراء بداية الموسم الجاري، قائلا: "بدر بانون لاعب مميز للغاية ويلعب كرة جيدة ولكنه يمتلك بعض الأخطاء الدفاعية والتي قد تسبب مشاكل للأهلي، ويعاني من بعض المشاكل مثل الالتحامات الهوائية والكرات الطولية، وذلك بسبب طول قامته وهو يشبه المدافع ساليف كوليبالي الذي ضمه الأهلي فترة تولي كارتيرون".