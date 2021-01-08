شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الجمعة 8 / 1 / 2021 بالدوري المصرى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم الجمعة الموافق 8 / 1 / 2021 بالدوري المصرى حيث تقام مباراة البنك الاهلى مع بيراميدز على ستاد كلية الشرطة ومباراة وادى دجلة وانبى على ستاد الاهلى والسلام ومباراة سيراميكا والاهلى على ستاد السويس الجديد ضمن مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز في نسخته رقم 62 .

موعد مباراة البنك الاهلى وبيراميدز

تقام مباراة البنك الاهلى وبيراميدز في الثانية والنصف ظهر اليوم الجمعة على ستاد كلية الشرطة في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها البنك الاهلى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من المقاولون العرب بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما فاز بيراميدز على الإنتاج الحربى بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نفس الجولة.

ويحتل البنك الأهلى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 5 نقاط بعد أن لعب 5 مباريات فاز في واحدة وتعادل في مباراتين وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 5 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف في المقابل يحتل بيراميدز المركز السادس برصيد سبعة نقاط بعدما لعب أربعة مباريات فاز في مباراتين وتعادل في واحدة وخسر الأخرى وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه خمسة أهداف ومازالت لديه لقاء مؤجل.

موعد مباراة وادى دجلة وانبى

تقام مباراة وادى دجلة وانبى في تمام الخامسة عصر اليوم الجمعة على ستاد الاهلى والسلام في مواجهة مثيرة للفريقين يدخلها الفريق الدجلاوى منتشياً بعد نجاحه في خطف نقطة من النادى الاهلى حامل اللقب بالتعادل السلبى معه في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر الفريق البترولى من الزمالك بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

ويحتل وادى دجلة المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 5 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مباراتين وخسر مباراة وسجل لاعبيه أربعة أهداف وتلقت شباكه مثلهم ومازال لديه لقاء مؤجل ، فيما يحتل إنبى المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مثله وخسر مباراتين وسجل لاعبيه ثلاثة أهداف وتلقت شباكه أربعة أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل.

موعد مباراة سيراميكا والاهلى

تقام مباراة سيراميكا والاهلى في السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة على ستاد السويس الجديد، المارد الاحمر يريد تعويض آخر مباراة له في الدوري، بعد تعادله السلبي أمام وادي دجلة، والفوز للعودة إلى صدارة ترتيب الدوري من جديد.

على الجانب الآخر، يريد سيراميكا الصاعد حديثًا للدوري المصري، العودة إلى الانتصارات بعد السقوط في آخر مباراتين، واستمرار التواجد بقرب المربع الذهبي.

ويحتل أصحاب الأرض المركز الخامس برصيد 7 نقاط من أربع مباريات، حيث فاز على الإنتاج الحربي والبنك الأهلي وخسر من بيراميدز وتعادل مع سموحة، وله مباراة مؤجلة ضد المقاولون العرب من الجولة الثالثة.

بينما يتواجد المارد الأحمر في المركز الثاني برصيد 10 نقاط من أربع مباريات، حيث فاز على مصر المقاصة وغزل المحلة والإتحاد السكندري، وتعادل مع وادي دجلة، وله مباراة مؤجلة أمام الزمالك من الجولة الرابعة.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الجمعة من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.