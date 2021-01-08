شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب المنتخب السابق: إيجابية المسحة لا تعنى الإصابة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق سليمان، طبيب المنتخب السابق، أن إيجابية المسحة لا تعنى إصابة الرياضيين بفيروس كورونا، بل هناك عدة تحاليل يجب أن يخضع لها اللاعبون وإذا جاءت سليمة فيكون الشخص غير مصاب حتى إن كانت المسحة إيجابية .

وقال سليمان، فى تصريحات لبرنامج مساء أون تايم الذى يقدمه مدحت شلبى على قناة أون تايم سبورت 2، أن الرياضى طالما لم تظهر عليه أعراض فإيجابية المسحة ليس معناها الإصابة بالفيروس، لأن هناك ما يسمى الإيجابى الخاطئ، وهو ما يضيع على الفرق عدة نقاط فى المباريات .

وأشار طبيب المنتخب السابق إلى أنه قد يكون هناك خطأ فى سحب المسحات، ولكن اللاعبين مناعتهم تكون قوية لذلك يشفون ويتعافون سريعا من كورونا .

وكان سليمان قد كشف فى تصريحات سابقة أن الطريقة التى يتم بها إجراء المسحة الطبية للاعبين ليست هى الأفضل، خاصة أن كثير من المصابين لا تظهر عليهم أعراض ولا يكونوا ناقلين للعدوى، وبالتالى يمكن أن يتعايشوا مع من حولهم بشكل طبيعى، مطالبا بأن يكون الفيصل فى عزل اللاعب المصاب هو مدى قابليته لنقل العدوى لغيره، والذى يتم من خلال نوع معين من التحاليل يتم إجراؤه بالخارج ولا يتم عزل اللاعب غير المصاحب للأعراض إلا لو تأكد أنه ناقل للفيروس.