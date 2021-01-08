شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة كريم الدهشان لاعب سلة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت المسحة التى خضع لها كريم الدهشان، لاعب فريق كرة السلة بنادى الزمالك، عن سلبية المسحة، وتأكد سلامته من فيروس كورونا الذى تعرض للإصابة به خلال الأيام الماضية.

ومن المقرر أن يشارك اللاعب فى تدريبات الفريق فى إطار الاستعداد لمواجهة الزهور، بمنافسات دور الـ 32 من بطولة كأس كرة السلة رجال والتى تقام غدا السبت .

وتأتى مشاركة اللاعب فى التدريبات بعد أن خضع للعزل خلال الأسبوعين الماضيين فور تأكد إصابته بالفيروس، وإيجابية المسحة، والتى تم الإعلان عنها فور تأكدها .

وكان كريم الدهشان انضم الى سلة الزمالك قادما من سلة الأهلى بعد انتهاء عقده وعدم التجديد له من جانب مسئولى القلعة الحمراء.

وشهدت الساعات الماضية تلقى أنس أسامة، لاعب فريق كرة السلة بالنادى، عرضا جادا من نادى الاتحاد السكندرى، للانتقال إليه، خلال الفترة المقبلة.