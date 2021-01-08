شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الواحد السيد: أبويا كان أهلاوى ومكنتش حابب حراسة المرمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبد الواحد السيد، حارس مرمى فريق الزمالك الأسبق، أن والدته كانت تشجع الزمالك بينما والده كان مشجعا لفريق الأهلى، ولكن تحول إلى تشجيع الأبيض عقب انضمامه للقلعة البيضاء فى سن الـ14 عاما، والآن لم يركز فى تشجيع كرة القدم، وأنه هو من قام باختيار مركز حراسة المرمى له رغم عدم القناعة باللعب به.

وأوضح عبد الواحد السيد، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك، أنه قام بعمل اختبارات داخل نادى طنطا والترسانة قبل الاختبار داخل نادى الزمالك الذى سانده عمه فى التواجد داخل أسوار ميت عقبة الذى انضم له، وظهر بشكل جيد خلال مراحل الناشئين وأن جيله من الجيل الذهبى للقلعة البيضاء بين موسم 99 الى 2004 والذى ضم عناصر متميزة كثيرا على رأسهم حازم أمام وطارق السيد وطارق السعيد.

وأشار عبد الواحد السيد إلى أن والده كان يقوم بتدريبه على الرمال فى جنوب سيناء والجرى على الرمال فى الصباح والذهاب إلى عيون موسى .

ومن جانب آخر قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، السفر إلى السويس اليوم الجمعة استعداداً لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها بعد غد السبت، فى إطار الجولة السادسة، وخاض لاعبو الفريق تقسيمة قوية تحت إشراف المدير الفنى جايمى باتشيكو، على هامش المران الجماعى، وركز باتشيكو خلال التقسيمة على النواحى الخططية ومنح تعليمات محددة لكل اللاعبين، كما قام بإيقاف التقسيمة أكثر من مرة لتوجيه اللاعبين لتنفيذ بعض الجمل الفنية والتكتيكية داخل الملعب.

وخضع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، لتحليل “رابيد تيست” قبل انطلاق المران الجماعى، وتأتى الفحوصات الطبية ضمن البروتوكول الخاص بالاتحاد المصرى لكرة القدم قبل مباريات الدورى الممتاز؛ للكشف عن فيروس كورونا.

من ناحية أخرى قررت إدارة الكرة بنادى الزمالك برئاسة أشرف قاسم المشرف على الفريق الأول لكرة القدم تغريم كل من يوسف أوباما ومصطفى محمد لاعبا الفريق ماليا لظهورهما إعلاميا دون الحصول على موافقة وأذن مكتوب من إدارة النادى، وكذلك فرجانى ساسى بعدما أبلغ إدارة النادى بعودته الأربعاء الماضى من تونس، ولكنه قام بتأجيل موعد الوصول دون الحصول على أذن من الإدارة.

وكشف مصدر داخل نادى الزمالك عن قيام أشرف قاسم المشرف على الكرة باتخاذ قرار بتطبيق اللائحة الداخلية بالفريق على جميع اللاعبين وكل لاعب سيتم توقيع الغرامة المناسبة للتصرف الذى قام به، مشددا المصدر على أن العقوبات سيتم تطبيقها على اللاعبين فور التأكد من مخالفتهم للائحة.

فيما كشف مصدر داخل نادى الزمالك عن قيام التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك ووكيله مهند عون بإجراء عدة اتصالات ببعض مسئولى أندية الامارات والسعودية للوصول لاتفاق يقضى بشراء الـ 6 شهور الأخيرة فى عقد فرجانى ساسى مع الزمالك ويرحل عن النادى فى فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويتبقى فى عقد فرجانى ساسى 6 شهور، ويرغب اللاعب فى الرحيل عن الأبيض فى الوقت الحالى، لكن كل العروض التى تلقاها من أندية ترغب فى التعاقد معه فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، فى صفقة انتقال حر بعدما رفض اللاعب تجديد تعاقده مع الزمالك رسميا.