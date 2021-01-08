شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف حكما لمباراة الأهلى وسيراميكا بالدورى.. وعادل للقاء دجلة وإنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة الحكم محمد يوسف لإدارة مباراة الأهلى وسيراميكا اليوم بالدورى، ويعاونه أحمد حسام وهانى خيرى مساعدين وأحمد صالح حكما رابعا، ومحمود دسوقى حكم فيديو وأحمد حمدى حكم مساعد فيديو.

بينما يدير الحكم محمد معروف مباراة بيراميدز والبنك الأهلى، ويعاونه محمد فاروق وأحمد رشدى مساعدين، وحازم نصر حكما رابعا، ومحمد أبو خاطر حكم فيديو وحسنى سلطان حكم مساعد فيديو .

والحكم محمد عادل لمباراة دجلة مع إنبى ويعاونه هشام طلب وخالد رمضان مساعدين، ومحمد فاروق حكما رابعا ومحمود بسيونى فيديو ومصطفى الشهدى مساعد.

وأعلن بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى قائمة الفريق لمواجهة سيراميكا، المقرر لها اليوم الجمعة، فى إطار منافسات مسابقة الدورى الممتاز .

وجاءت قائمة الأهلى كالتالي:محمد الشناوى، وعلى لطفى، ومصطفى شوبير، وأحمد رمضان بيكهام، وحسين الشحات، وأحمد نبيل كوكا، وسعد سمير، وياسر إبراهيم، ومحمود كهربا، وحمدى فتحى، ومحمد شريف، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وبدر بانون، وأليو ديانج، وطاهر محمد طاهر، وصلاح محسن، ومحمد مجدى أفشة، وعلى معلول، ووالتر بواليا، وأكرم توفيق.

وبذلك تشهد القائمة انضمام الكونغولى والتر بواليا مهاجم الفريق الجديد لأول مرة بعدما إنضم الأهلى فى يناير الجارى قادماً من الجونة .