شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: مروان محسن باق فى الأهلى ولا نية لرحيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى احمد شوبير، فى برنامجه ملعب أون تايم سبورت، أنه لا صحة لما يتردد حول وجود نية داخل إدارة النادى الأهلى لإعارة أو بيع مروان محسن مهاجم الفريق فى الفترة الحالية، لافتا إلى أن مروان محسن باق فى الأهلى ولا نية لرحيله.

وترددت خلال الساعات الأخيرة أنباء عن وجود نية داخل الأهلى لإعارة مروان محسن أو صلاح محسن أو أحمد ياسر ريان، بعد التعاقد مع والتر بواليا مهاجم الجونة .

وأعلن بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى قائمة الفريق لمواجهة سيراميكا، المقرر لها غدا الجمعة، فى إطار منافسات مسابقة الدورى الممتاز .

وجاءت قائمة الأهلى كالتالي: محمد الشناوى، وعلى لطفى، ومصطفى شوبير، وأحمد رمضان بيكهام، وحسين الشحات، وأحمد نبيل كوكا، وسعد سمير، وياسر إبراهيم، ومحمود كهربا، وحمدى فتحى، ومحمد شريف، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وبدر بانون، وأليو ديانج، وطاهر محمد طاهر، وصلاح محسن، ومحمد مجدى أفشة، وعلى معلول، ووالتر بواليا، وأكرم توفيق.

وبذلك تشهد القائمة انضمام الكونغولى والتر بواليا مهاجم الفريق الجديد لأول مرة بعدما إنضم الأهلى فى يناير الجارى قادماً من الجونة .