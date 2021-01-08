نشرة الخميس.. عرض جديد لمصطفى محمد.. وظهور بواليا.. وصلاح الأغلى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

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رسميا.. نقل مباراة الرجاء والإسماعيلي إلى مراكش بسبب الطقس

مصدر لمصراوي: مدافع بيراميدز وقع لناد سعوي وسينضم مجانًا

قناة الزمالك تعلن وصول عرضاً من ألميريا لشراء مصطفى محمد

الشناوي وأفشة.. الأهلي يعلن الأفضل في الموسم الماضي

بالفيديو.. وردة "البديل" يُسجل في هزيمة باوك أمام أتروميتوس بالدوري اليوناني

مصدر بسانت إتيان لـ"الخليج 365": على الزمالك أن يتحلى بالمعقولية بشأن مصطفى محمد

الاتحاد يوقف زحف المصري لتخطي الزمالك بتعادل صعب

25 لاعبا في قائمة الإسماعيلي لمواجهة الرجاء بالبطولة العربية

والترا بواليا على رأس قائمة الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا

المقاولون العرب: سنتقدم بمذكرة ضد حكم مباراة النجم

الدحيل يتخذ خطورة رسمية تقرب ساسي من الزمالك

عبدالحفيظ: سلبية مسحة لاعبي الأهلي باستثناء هاني

صلاح في المركز الـ12.. الكشف عن قائمة أغلى اللاعبين في العالم