تقارير سويسرية: نقل بلاتر إلى المستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

ذكرت تقارير سويسرية أن جوزيف بلاتر الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تم نقله إلى إحدى المستشفيات.

ونقلت صحيفة بليك السويسرية، عن ابنته كورين: "والدي في المستشفى، يحتاج لوقت من الراحة، وهو الآن أفضل قليلاً".

وذكرت التقارير أن بلاتر تم نقله في حالة خطرة إلى المستشفى لكن صحته تحسنت، ليتجاوز مرحلة الخطر على حياته، ولم يتم تقديم مزيد من المعلومات حول المشاكل الصحية.

وعمل بلاتر كأمين عام في فيفا خلال الفترة من 1981 حتى 1998، قبل أن يحل محل جواو هافيلانج في رئاسة فيفا لمدة 17 عاما خلال الفترة من يونيو 1998 حتى يونيو 2015.

وأجبر بلاتر على الاستقالة بعد فضيحة كبرى أصابت فيفا، بعد اعتقال سبعة من المديرين في الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وابتعد بلاتر عن العمل في أي مجال يخص كرة القدم بعد استقالته، حيث عاقبه الاتحاد الدولي لكرة القدم بالإيقاف لمدة 8 سنوات عن ممارسة أي نشاط له علاقة بكرة القدم.