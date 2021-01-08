عضو إدارة الأهلي يتحدث عن هدم مدرج التتش.. المتجر الإلكتروني.. والمشروع القادم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

تحدث طارق قنديل عضو مجلس إدارة الأهلي بأن النادي يعمل على عدد من المشاريع من بينهم المتجر الإلكتروني، إضافة إلى هدم مدرج التتش، ووضع مخطط يستهدف التواجد بشكل أكبر في إفريقيا مستقبلًا.

وقال الأهلي في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "أي مسئول في الأهلي يرافق بعثة النادي يتحمل كافة التكاليف على نفقته الخاصة إلا إذا كان رئيسًا للبعثة."

وتابع: "جمهور الأهلي أكثر من يطبق الأهلي فوق الجميع، حتى في تعامله مع اللاعبين طالما اللاعب يعلي مصلحة النادي على نفسه يقدره ويحتفي به، أما لو فكر في نفسه أكثر من النادي فأقل حقوق الجمهور أن يتخلي عن مشاعره تجاه اللاعب."

وأضاف: "في اجتماعات مجلس الإدارة أحيانًا نتخذ قرارات ضد رغبة الخطيب الشخصية وهو يرحب بالأمر، في الأهلي لا يوجد انفراد بالقرار."

وواصل: "سيكون هناك متجر إلكتروني للأهلي قريبًا والآن ندرس عروض مقدمة للنادي، ونحقق عائد مادي من وراء المنصات الخاصة بالنادي على الإنترنت وانتهى عصر اعتبرها منصات خدمية فقط."

أما فيما يتعلق بالمشروعات المستقبلية، فقد قال: "هدفنا في الفترة المقبلة أن يكون لنا تواجد أكبر في إفريقيا، وبدراسة الزيارة الخاصة بالمنصات الإلكترونية الفترة الأخيرة وجدنا أن 12 إلى 14% من الزوار من جنوب إفريقيا."

أما فيما يتعلق بمخصص توسعة بعض الأماكن في مقر الجزيرة، قال: "انتهينا من الحصول على تصريح هدم مدرج كرة القدم في ستاد التتش، وفي الفترة المقبلة سنفكر فيما يمكننا القيام به في هذا المكان."