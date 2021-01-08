اليوم.. الأهلي والزمالك يترقبان قرعة مجموعات الأبطال مع احتمالية صدام مصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

يترقب الأهلي والزمالك قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر أن تقام في تمام الثانية ظهر اليوم الجمعة.

وتُنقل القرعة عبر قناة بي ان سبورت الإخبارية، وقناة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عبر موقع يوتيوب.

وتأهل الأهلي حامل لقب البطولة إلى دور المجموعات، بعد تجاوز سونيديب بطل النيجر 5-0 ذهابا وإيابا، فيما تأهل الزمالك بشكل اعتباري بعد فشل فريق جازيل بطل تشاد في الحضور إلى القاهرة لخوض المباراة.

وسيتم تصنيف الأندية الـ16 المتأهلة لدور المجموعات إلى 4 تصنيفات، على أن تضم المجموعة الواحدة فريق من كل تصنيف.

ويعتمد تصنيف كاف للسنوات الخمس الأخيرة على نتائج الأندية في البطولات التي يشرف عليها، وبناء عليه فإن كل فريق يحصد نقاط من مشاركاته في السنوات الخمس الأخيرة ويختلف معامل قيمة كل بطولة حسب تاريخها حيث أن بطولة 2019-2020 تمنح معامل نقاط أكثر من سابقتها وهكذا حتى السنة الخامسة.

وجاء تقسيم الأندية في التصنيفات الأربعة كالتالي:

الوعاء الأول: الأهلي - الوداد (المغرب) - الترجي (تونس) - مازيمبي (الكونغو).

الوعاء الثاني: الزمالك - صنداونز (جنوب إفريقيا) - حوريا (غينيا) - فيتا كلوب (الكونغو).

الوعاء الثالث: الهلال (السودان) - سيمبا (تنزانيا) - بترو أتلتيكو (أنجولا) - مولودية الجزائر.

الوعاء الرابع: المريخ (السودان) - تونجيت (السنغال) - شباب بلوزداد (الجزائر) - كايزر تشيفز (جنوب إفريقيا).

وحدد الكاف مواعيد مباريات دور المجموعات لدوري الأبطال كالآتي: الجولة الأولى 12/13 فبراير، والجولة الثانية 23 فبراير، الجولة الثالثة 5/6 مارس، والجولة الرابعة 16 مارس، والجولة الخامسة 2/3 أبريل، والجولة السادسة - 9/10 أبريل.

كما يعقبها قرعة دور الـ32 الثاني، الملحق المؤهل لدور المجموعات في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتأهل بيراميدز إلى دور الـ32 الثاني بعد عبور عقبة الاتحاد الليبي 4-2 في مجموع المباراتين.

وستقام مباريات الدور التمهيدي الثاني من كأس الكونفدرالية الأفريقية كالآتي: الذهاب - 14 فبراير، والإياب - 21 فبراير.

وتقام القرعة على أساس مواجهة الفرق المتأهلة من دور الـ32 الأول من الكونفدرالية، أمام الفرق التي ودعت دوري الأبطال من دور الـ32.

وتأهل 16 ناديا من دور الـ32 الأول من الكونفدرالية، وهم: بيراميدز (مصر)، ونهضة بركان (المغرب)، والنجم الساحلي (تونس)، وشبيبة القبائل (الجزائر)، وفاق سطيف (الجزائر)، أورلاندو بايرتس (جنوب إفريقيا)، وموتيما بيمبي (الكونغو)، وساليتاس (بوركينا فاسو)، والقطن (الكاميرون)، والاتحاد البيضاوي (المغرب)، وكيجالي (كوت دي فوار) ، وديارف (السنغال)، ونامونجو (تنزانيا)، واتحاد المنستير (تونس)، وناباسا ستارز (زامبيا)، وسيلتيك (جنوب إفريقيا).

فيما تحول 16 ناديا من دوري الأبطال إلى الكونفدرالية لخوض الدور الثاني من دور الـ32، وهم: الرجاء البيضاوي المغربي، وبريميرو دو أجوتسو الأنجولي، وإنيمبا النيجيري، والصفاقسي التونسي، وجورماهيا الكيني، وإف سي بلاتينيوم الزيمبابوي، وناكانا الزامبي، وأشانتي كوتوكو الغاني، وجوانينج جالاكسي البوتسواني، وجازيل التشادي، ويانج بافالوز (إي سواتيني)، وإيه أس بونجويدي الجابوني، وراسينج كلوب دا أبيدجان الإيفواري، وأهلي بنغازي الليبي، وستاد مالين المالي، وسونيديب بطل النيجر.