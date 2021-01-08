عضو حكماء الزمالك: باتشيكو الأفضل في مصر.. ومدرب الأهلي لا يفشل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح محمد عامر عضو لجنة الحكماء في الزمالك أنه لا يوجد مدرب في مصر أفضل من جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق، قائلًا أن العمل مع الأهلي لا يجعل هناك مدرب حقق فشل كامل.

وقال عامر في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "لا أحد يستشيرنا في أي شيء، ولا حتى هاتفيًا، حضرنا جلسة واحدة مع أحمد البكري الله يرحمه، وقلنا بعض الأشياء وبعدها لم يهاتفنا أحد."

وتابع: "مصطفى محمد من حقه أن يحترف لكن يجب أن يكون هناك تدقيق منه هو قبل المجلس، فأنت ظهرت مؤخرًا وكان هناك مدرب يقول أنك بحاجة إلى بعض العمل، عليك أن تنتظر لتثبت أقدامك، وإذا كان مصرًا يجب أن يكون هناك عقد يضمن حقوق الزمالك ولا يلعب في مصر حال عودته إلا للنادي."

وأضاف: "باتشيكو مدرب كبير للغاية، مع كل تقديرنا للجميع، أذكر اسم مدرب يعمل في مصر أفضل من باتشيكو من حيث الخبرات والتجارب، هل فوز مدرب على الأهلي والزمالك يعني أنه الأفضل؟ الأهلي لديه فريق يستطيع مع إدارة تمتلك الاحترافية أن ينجح، فقل لي من المدرب الذي فشل مع الأهلي؟ لا يجبن أن يتم المساس بباتشيكو إذا مضى بشكل جيد في النتائج."