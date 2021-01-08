الأهلي يتجه إلى السويس لاستهداف الصدارة أمام سيراميكا كليوباترا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

يستعد النادي الأهلي حامل لقب الدوري في أخر 5 مواسم لرحلة إلى السويس من أجل خامس مواجهاته في مسابقة الموسم الحالي أمام سيراميكا كليوباترا.

الأهلي خاض 4 مباريات فقط حتى الآن في مسابقة الدوري، حقق خلالها الفوز 3 مرات وتعادل في مباراة وحيدة ليحصد 10 نقط ويستقر في المركز الثاني بفارق نقطة عن الجونة المتصدر والذي لعب مباراة واحدة أكثر.

وفشل الأهلي في تحقيق الفوز الرابع توالياً الجولة الماضية أمام وادي دجلة في لقاء انتهى بتعادل سلبي، بسبب غياب 12 لاعب عن صفوف القلعة الحمراء، من بنيهم 7 إصابات كورونا.

ويسعى الأحمر لتجاوز تعثر الجولة الماضية أمام وادي دجلة، بتحقيق فوز على سيراميكا كليوباترا، في اللقاء الذي يحتضنه استاد السويس الجديد مساء الجمعة.

واستعاد الأهلي عدداً كبيراً من الغائبين عنه في المباراة الماضية، لتنتعش قائمته وينجلي النقص العددي الذي أرقه في مواجهة دجلة الأخيرة، ويزداد الدعم لتحقيق الانتصار.

وتصطدم رغبة الأهلي في تحقيق الانتصار الرابع في الدوري بطموح وثقة فريق سيراميكا كليوباترا الصاعد للمرة الأولى للمسابقة بعد فترة طويلة من الكفاح في الدرجات الأدنى في الدوري.

سيراميكا تلقى خسارة وحيدة، وتعادل في مباراة، وحقق انتصارين خلال 4 مباريات فقط خاضها حتى الآن في المسابقة، ليحتل المركز السادس في جدول الترتيب بفارق 3 نقاط فقط عن الأهلي الثاني.

ويضم فريق كليوباترا عدداً من اللاعبين أصحاب الخبرات في بطولة الدوري المصري، بالإضافة إلى بعض المواهب الواعدة، ما يجعله منافساً صعباً لكل أندية الدوري، وهو الأمر الذي يعرفه بيتسو موسيماني مدرب الأهلي ومعاونيه جيداً.

وتأتي المباريات المُقبلة للأهلي في يناير الجاري، بدايةً من مواجهة سيراميكا كليوباترا بمثابة إعداد قوي لمواجهات كأس العالم للأندية التي تنطلق أول فبراير المُقبل في قطر، حيث يمثل الأحمر القارة السمراء لتتويجه بلقب دوري الأبطال نوفمبر الماضي.

الحدث: الجولة 6 في الدوري المصري

التاريخ: 8 يناير 2021

التوقيت: 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة

القناة الناقلة: أون تايم سبورتس

الملعب: استاد السويس الجديد