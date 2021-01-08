علاء وحيد يتحدث عن نقل ملعبهم أمام الرجاء.. ومستقبل عبدالرحمن مجدي وباهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال علاء وحيد، المتحدث الرسمي باسم نادي الإسماعيلي، إنه تم نقل مباراتهم أمام الجاء المغربي بالبطولة العربية من ملعب محمد الخامس إلى الملعب الكبير بمدينة مراكش.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم نادي الإسماعيلي، خلال مداخلة بفضائية النهار:"لائحة الاتحاد العربي تنص على ضرورة الإبلاغ بتغيير الملعب قبل موعد المباراة بـ 10 أيام، ولكن هناك ظروف قاهرة في الدار البيضاء حتى الملاعب الأخرى القريبة المجهزة غرقت من الأمطار التي قد تكون موجودة أيضاً يوم المباراة ولكننا مضطرين لتغير الملعب لأكثر من اعتبار كالعلاقات بيننا والأخوة وسنطالب بعدة أشياء لإراحة لاعبينا".

وتطرق علاء وحيد، عما يُثار عن رحيل لاعب فريقه عبدالرحمن مجدي، قائلاً:"أكدنا من قبل أننا لن نترك العناصر الأساسية بالفريق بل نحتاج لدعم فريقنا، عبدالرحمن ذاته قال إنه يركز للظهور بصورة جيدة خلال الفترة المقبلة ومن ثمّ المشاركة بالأولمبياد والاحتراف والإسماعيلي لن يقف أمام حلمه لذا عبدالرحمن باقِ مع الإسماعيلي ولكن الحديث عن العروض سيستمر خلال فترة القيد وأتمنى أن يترك الجميع عبدالرحمن ليركز مع فريقه فهو لم يعطِ الكثير بعد لناديه".

وأتم المتحدث باسم نادي الإسماعيلي تصريحاته باستنكار كل الأحاديث عن وجود خلافات مع باهر المحمدي، قائلاً:"أُصيب الموسم الماضي وسافر لألمانيا للعلاج وعاد مرة أخرى وسيسافر مع الفريق للمغرب لتشجيعه وسيبدأ التدريبات بالكرة والجري عند العودة".