رسميا.. نقل مباراة الرجاء والإسماعيلي إلى مراكش بسبب الطقس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

قرر الاتحاد العربي لكرة القدم، نقل مباراة الرجاء المغربي والإسماعيلي، في نصف نهائي كأس محمد السادس، إلى مدينة مراكش.

وكان مقررًا أن تقام المباراة بمدينةالدار البيضاء في المغرب.

وذكر الحساب الرسمي للاتحاد العربي، أنه تم نقل المباراة نظرًا لظروف الطقس الحالية التي تشهدها مدينة الدار البيضاء، ليتم نقلها.

ويستضيف الرجاء منافسه الإسماعيلي يوم الإثنين المقبل، في الدور نصف النهائي للبطولة.

وكان الإسماعيلي حقق الفوز ذهابا بهدف نظيف.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة مع فريق اتحاد جدة السعودي في نهائي كأس محمد السادس، والمقرر إقامته في المغرب.