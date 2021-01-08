الأهلي: الأمر أصبح مزعجًا ونفكر في وضع نظام جديد لمواجهة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية بالأهلي أن آلية التعامل مع تحليلات فيروس كورونا أصبحت مزعجة بالنسبة له، قائلًا أنهم يفكرون في وضع نظام جديد للتعامل مع الموقف.

وقال شوقي في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "الأمر أصبح مزعجًا ومحيّرًا تمامًا ونفكر كلجنة طبية أن نعرض على إدارة الكرة ورئيس النادي عدم عودة اللاعب إلى التدريبات من جديد إلا عقب إجراء مسحة طبية ثانية."

وعاد محمد هاني إلى التدريبات في الأهلي بعد ظهور عينة اللاعب سلبية الإثنين الماضي، قبل أن تأتي عينة المسحة إيجابية اليوم الخميس.

وتابع: "حالة محمد هاني بعد تحليل PCR الأولى كانت سلبية، والثانية إيجابية عقب يومين، وبمجرد إعلان النتيجة توجهنا لأحدى الجهات الحكومية لعمل تحليل جديد وننتظر نتيجته."

وأضاف: "الآشعة والتحليل لا تكون حاسمة لكنها تقدم مؤشرات فقط إن كان الشخص مصاب بكورونا أما لا، وبناء عليها يتم إجراء فحوصات كاملة للتأكد من سلامة اللاعب."

ويستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا في دوري we المصري غدًا الجمعة.