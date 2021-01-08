محمد صديق: هناك 3 وكلاء مصريين سبب تخريب الكرة المصرية لتدخلهم في تعيين المدربين

ياسر رشاد - القاهرة - قال محمد صديق، لاعب فريقي الأهلي والزمالك ونجم الكرة المصرية سابقًا، إن ظاهرة تغيير المدربين بشكل مستمر بين أندية الدوري المصري يجب القضاء عليها نهائيًا.

أكد محمد صديق في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي

يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "هناك 3 وكلاء مصريين سبب تخريب الكرة المصرية لتدخلهم في تعيين المدربين".

وتابع صديق: "هؤلاء الوكلاء يقومون بالتدخل لتعيين

المدربين من خلال علاقاتهم برؤوساء مجالس الأندية".

وأشار: "تم عرض علي بعض العروض في الدرجة الثانية في مصر ولكنني رفضت والتعامل في مصر بالقطعة ويجب الانتظار على المدربين ومنح الشباب الثقة مثل تجربة عماد النحاس في المقاولون وعلي ماهر في المصري ورضا شحاتة في الجونة".