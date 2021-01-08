أحمد حسن: احتراف مصطفي محمد هو القرار الأفضل

ياسر رشاد - القاهرة - علق الصقر أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم الكرة المصرية سابقًا، على ملف احتراف مصطفى محمد، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وأكد أحمد حسن في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر

وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: " احتراف مصطفي محمد هو القرار الأفضل لمصطفى محمد".

وفي سياق أخر، أكد أحمد حسن أن قرارت اتحاد الكرة تعيد الكرة المصرية للخلف وسيضر بها.

علق الصقر أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم الكرة المصرية سابقًا، على ملف تجديد التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط نادي الزمالك.

وأكد أحمد حسن في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر

وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "مجلس الزمالك السابق كان يفكر في عرض فرجاني ساسي للبيع وعدم التجديد له من أجل الاستفادة من وراءه ماديًا والمعلومة دي على مسئوليتي وحد من مدربين الزمالك في الوقت الماضي أكدلي ذلك".

وتابع: "على إدارة الزمالك موازنة الأمور في ملف تجديد فرجاني ساسي حتى لا يحدث أزمة حال التفرقة بين اللاعبين".