أحمد حسن : الزمالك لن يقف على ساسي ..والتجديد له بقيمة مبالغ فيها سيدمر الفريق

ياسر رشاد - القاهرة - علق الصقر أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم الكرة المصرية سابقًا، على شروط التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط نادي الزمالك، من أجل التجديد للنادي الأبيض في ظل نهاية تعاقده مع نهاية الموسم الجاري.

وأكد أحمد حسن في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "نادي الزمالك نادي كبير وتشرفت باللعب في الزمالك وفرجاني لاعب جيد ولكن نادي الزمالك

لا يقف على لاعب".

وتابع: "كان هناك بعض المحبين يتحملون قيمة الرواتب مثل تركي آل الشيخ، ولكن الوضع تغير والنادي أصبح من يتحكم في الأمور".

وأتم: "من الصعب أن يكون الفروق بين الرواتب بين اللاعبين كبيرة للغاية وذلك حتى لا يحدث أزمات بين اللاعبين".