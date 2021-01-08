أحمد حموده: اعتذرت عن العمل في سموحه بسبب شغلي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد حموده المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحه إنه تقدم باستقالته من تدريب الفريق بسبب ظروف عمله في احدي شركات الطيران ، مشيرا إلي أنه واجه ظروفا صعبه بسبب عمله و كان لابد من حسم الموقف باتخاذ قرار بجانب ظروف اخري خاصة .

و قال حموده : كانت تجربة مثيرة و مميزه مع أحمد سامي المدير الفني الذي شعرت بالتفاهم الكامل

معه و التقارب في الفكر و الرؤية و اتمني ان تجمعنا تجارب أخري لاسيما و ان سامي من الكفاءات التدريبية المميزة و سيكون له مستقبل كبير في عالم التدريب و كنت سعيدا بالتعاون مع خميس جعفر و مع القامة الكبيرة أحمد ناجي مدرب الحراس البارع . واوضح انه تقدم باستقالته و تقدم معها بكل الشكر لافراد الجهاز الفني و لادارة نادي سموحه برئاسة المهندس فرج عامر الذي لديه دراية كبيرة بكرة القدم . و شدد علي انه استفاد كثيرا لاسيما و ان هذه هي التجربة الثانية له كمدرب عام في الممتاز و من قبله منتخب الناشئين مؤكدا علي ان احلامه مع التدريب لا تزال كبيرة. واشاد حموده بفريق سموحه ووصفه انه من الفرق المميزة بالدوري و سيكون له شأن كبير في المسابقة هذا الموسم لاسيما اذا تم تدعيمه ببعض الصفقات .