المصري يطمئن جماهيره على ثنائي الفريق

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الدكتور محمود الشحات طبيب الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ان الفحوصات الطبية والأشعة التشخيصية التي خضع لها الثنائي اسلام صلاح وكريم العراقي لاعبي الفريق عقب مباراة اليوم أمام

الاتحاد السكندري.

وأثبتت إصابة الأول بجزع في مفصل الركبة مع سلامة كافة أربطة الركبة ، حيث سيخضع اللاعب للكشف الإكلينيكي غدا

الجمعة لتحديد مدى جاهزية اللاعب لخوض المباراة القادمة للفريق أمام الزمالك ، فيما أثبتت الفحوصات كذلك إصابة اللاعب كريم العراقي بكدمة قوية في مفصل الكتف مما لا يعيقه عن الانتظام في التدريبات القادمة للفريق استعدادًا لمباراة الزمالك المقبلة.