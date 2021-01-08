قناة الزمالك : مصطفى محمد يتلقى عرضاً مغرياً من ألميريا الإسباني

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي خالد الغندور، أن مصطفى محمد مهاجم الزمالك تلقى عرضا مغريا من نادي الميريا الاسباني الذي يملكه تركي ال الشيخ.

وقال خالد الغندور خلال تصريحاته عبر برنامج "زملكاوي" المُذاع عبر قناة الزمالك: "مصطفى محمد تلقى عرضًا من نادي ألميريا الإسباني، وهذا الكلام قاله لي مسؤولين بالزمالك، والعرض مغري جدًا من حيث المقابل المادي، مليون ونصف يورو مقابل إعارة لمدة 5 أشهر (30 مليون جنيه)، والعرض مقترن بنية البيع مقابل 5 ملايين يورو".

وأضاف: "الزمالك لا يمانع مناقشة هذا العرض في حالة الإعارة فقط، وموافقة اللاعب على الاحتراف في الدرجة الثانية بالدوري الإسباني، ولكن النادي يرفض فكرة الإعارة بنية البيع".

استكمل: "حاولت إقناعه بالبقاء حتى الأولمبياد وبدأ يتفهم نوعًا ما، الخيار الأول بالنسبة له هو الاحتراف وهذا لا يقلل من جماهير الزمالك، هو متقبل لأي عقوبة سيتم توقيعها عليها، مصطفى محمد تعجب من كلام فاروق جعفر أمس بأنه لا يحضر التدريبات".

أردف: "مصطفى محمد قال لي أنا متواجد وأتدرب وومنصاع لرؤية باتشيكو إذا كان يريد أن يشركه في المباراة المقبلة أم لا، وهو منتظم في التدريب".

أوضح: "مصطفى محمد أبلغني أنه عمره ما يلوي ذراع نادي الزمالك، وهو تلقى عرض ثاني من سانت اتيان الفرنسي مقابل 4.5 مليون دولار مع مليون دولار خاصين بالأهداف والمباريات التي يشارك فيها اللاعب ومدى التزامه، و15% في حالة إعادة البيع، ولكن الزمالك رفض العرض".

أتم "الزمالك سيوافق على رحيل مصطفى محمد إلى سانت إتيان في حال أرسل النادي الفرنسي عرض بـ5 ملايين يورو و15% في حالة إعادة البيع ".