فاصل اعلاني | ارسنال يقترض مبلغ 120 مليون جنيه إسترليني

أكد نادي آرسنال الإنجليزي مساء اليوم الخميس حصوله على قرض قصير الأجل بقيمة 120 مليون جنيه استرليني. وجاءت هذه الخطوة بسبب التداعيات الإقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا. وأوضح النادي أن هذه الأموال ستتدفق إليه في شكل مساعدات كورونا من البنك المركزي البريطاني (بنك أوف إنجلترا) وسيتم سداددها في مايو المقبل.

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