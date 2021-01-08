عاجل | نقل رئيس الفيفا السابق “جوزيف بلاتر” إلى المستشفى

تم نقل السويسري جوزيف بلاتر، الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى المستشفى الخميس، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة (بليك) السويسرية.

ووصفت حالة بلاتر 84/ عامًا/ بأنها خطيرة، لكنها لا تهدد الحياة، فيما لم ترد تفاصيل عن حالته الصحية.

وصرحت كورين إبنة بلاتر للصحيفة السويسرية قائلة “والدي في المستشفى. يتحسن كل يوم لكنه يحتاج لبعض الوقت والراحة”.

يذكر أن بلاتر تخلى عن رئاسة فيفا عام 2015.