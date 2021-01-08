تم نقل السويسري جوزيف بلاتر، الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى المستشفى الخميس، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة (بليك) السويسرية.
ووصفت حالة بلاتر 84/ عامًا/ بأنها خطيرة، لكنها لا تهدد الحياة، فيما لم ترد تفاصيل عن حالته الصحية.
وصرحت كورين إبنة بلاتر للصحيفة السويسرية قائلة “والدي في المستشفى. يتحسن كل يوم لكنه يحتاج لبعض الوقت والراحة”.
يذكر أن بلاتر تخلى عن رئاسة فيفا عام 2015.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل | نقل رئيس الفيفا السابق “جوزيف بلاتر” إلى المستشفى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.