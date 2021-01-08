الامارات | كايو العين في تشكيلة لعبة «فيفا» بجوار رونالدو

شكرا لقرائتكم خبر عن كايو العين في تشكيلة لعبة «فيفا» بجوار رونالدو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 08 يناير 2021

دخل مهاجم فريق العين، الدولي كايو كانيدو، في تشكيلة الأسبوع الأول من عام 2021 للعبة «فيفا»، بفضل الثنائية التي سجلها أخيراً في شباك فريق الجزيرة في مباراة الكلاسيكو، وضمت التشكيلة، بجوار كايو، مجموعة من النجوم العالميين على غرار لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو.

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