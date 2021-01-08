الامارات | حسن يوسف ينضم إلى فريق الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن حسن يوسف ينضم إلى فريق الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعاقد نادي الإمارات مع المهاجم حسن يوسف، قادماً من اتحاد كلباء، لتمثيله في الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى، بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الحالي، قابل للتجديد في حال صعود الفريق إلى الأضواء. وقال حسن يوسف لـ«الإمارات اليوم»: «اخترت تمثيل فريق الإمارات بين أربعة عروض وصلتني من العروبة ودبا والبطائح، وأتمنى أن أسهم في صعود الفريق إلى دوري الخليج العربي».

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