الامارات | «دبي للبولو والفروسية» يحتضن بطولة قفز الحواجز

شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي للبولو والفروسية» يحتضن بطولة قفز الحواجز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف ميادين نادي دبي للبولو والفروسية، اليوم، منافسات الأسبوع الثاني من دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز وتمتد ليومين. ويشتمل الأسبوع على تسعة أشواط، وتقام خمسة منها اليوم على فترتين صباحية، وتبدأ عند العاشرة والنصف صباحاً، ومسائية تبدأ في الواحدة والنصف بعد الظهر، في حين تقام بقية الأشواط الأربعة على التوالي ابتداءً من العاشرة صباح يوم غد. وتبلغ جوائز البطولة 130 ألف درهم.

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