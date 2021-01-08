الامارات | السهلاوي: المعنويات العالية للاعبي المنتخب تبشر بقدرة «الأبيض» على تجاوز كل الصعاب

شكرا لقرائتكم خبر عن السهلاوي: المعنويات العالية للاعبي المنتخب تبشر بقدرة «الأبيض» على تجاوز كل الصعاب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُواصل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم تدريباته اليومية ضمن معسكره الحالي المقام في دبي، ضمن برنامج الإعداد لاستئناف التصفيات المشتركة لنهائيات كأس العالم 2022 وآسيا 2023، التي ستنطلق اعتباراً من 25 مارس المقبل، حين يستضيف الأبيض نظيره منتخب ماليزيا.

وأكد النائب الثاني لرئيس الاتحاد، رئيس لجنة المنتخبات، يوسف حسين السهلاوي، الذي يتابع تدريبات المنتخب، أهمية المرحلة الحالية، وقال إن «الأجواء التي لمسها خلال التدريبات، والروح المعنوية العالية لدى اللاعبين، تعطينا انطباعاً إيجابياً حول قدرة الأبيض على تجاوز كل الصعاب».

ويستعد المنتخب لأول اختبار ودي تحت قيادة المدرب الهولندي مارفيك، مع نظيره العراقي، الثلاثاء المقبل، على استاد زعبيل في نادي الوصل. ويسعى مارفيك للاطمئنان على جاهزية المنتخب قبل التجمع الثاني في فبراير المقبل.

وقال السهلاوي إن الجهود المضاعفة مطلوبة من الجميع، جهازاً فنياً وإدارياً ولاعبين، نظراً لبدء العد التنازلي لانطلاق مباريات التصفيات. ويحرص مارفيك وجهازه الفني على عقد اجتماعات ومحاضرات يومية مع اللاعبين، لشرح أسلوب وطريقة اللعب التي سيتبعها خلال المباريات الرسمية، وكذلك رفع الحالة المعنوية لدى اللاعبين، ومطالبتهم بمواصلة العمل الجاد.

من جانبه، قال لاعب المنتخب، شاهين عبدالرحمن، في تصريح صحافي، إن «أجواء المعسكر تُبشر بالخير، وهناك حماس ورغبة من كل زملائه اللاعبين لتقديم كل ما لديهم خلال الحصص التدريبية».

وأضاف: «العودة القوية لمسابقة دوري الخليج العربي، والمستوى المرتفع الذي ظهرت به الأندية، سينعكس إيجابياً على المنتخب خلال هذه الفترة، على اعتبار أن المستوى البدني في تصاعد، وفترة التوقفات قليلة، وهناك استمرارية في لعب المباريات، وهو الأمر الذي يساعدنا كلاعبين على تقديم الأفضل دائماً».

شاهين عبدالرحمن:

«أجواء المعسكر تُبشر بالخير، وهناك حماس ورغبة من اللاعبين لتقديم كل ما لديهم».

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