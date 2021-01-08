الامارات | «الآسيوي» يحدّد رسمياً موعد كأس آسيا 2023

شكرا لقرائتكم خبر عن «الآسيوي» يحدّد رسمياً موعد كأس آسيا 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أمس، رسمياً، أن النسخة القادمة من منافسات كأس آسيا 2023 التي تستضيفها الصين ستقام من 16 يونيو إلى 16 يوليو 2023، عبر 10 مدن، بعد تأكيد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واللجنة المنظمة المحلية.

ووفقاً لروزنامة البطولة فستكون بطولة كأس آسيا في الصين 2023 هي الأطول في تاريخ المسابقة التي انطلقت عام 1956 في هونغ كونغ، حيث تقام على مدار 31 يوماً، أي أكثر بثلاثة أيام من البطولة التي استمرت 28 يوماً في الإمارات العربية المتحدة في عام 2019، والتي كانت أول بطولة يتم زيادة عدد المنتخبات بها من 16 إلى 24 منتخباً.

وجاء قرار تمديد أيام البطولة لضمان حصول المنتخبات على وقت كافٍ للراحة بين المباريات، ولمراعاة مسافة السفر عبر المدن الـ10 المستضيفة للبطولة.

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