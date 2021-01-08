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الامارات | 75 لاعباً في بطولة الإمارات للتايكواندو

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الشارقة - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن 75 لاعباً في بطولة الإمارات للتايكواندو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد التايكواندو عن تسجيل 75 لاعباً ولاعبة في بطولة الإمارات المفتوحة للتايكواندو، التي تنطلق صباح اليوم، بضيافة نادي اتحاد كلباء، وبمشاركة ثمانية أندية هي: عجمان والشارقة للألعاب الفردية والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس والفجيرة للفنون القتالية واتحاد كلباء ومصفوت ودبا الفجيرة وفريق كي فايترز (أبوظبي). وقال اتحاد اللعبة في بيان أمس: «ستقام اليوم منافسات الرجال بمشاركة 40 لاعباً، بينما ستقام منافسات البنات غداً بإقامة بمشاركة 35 لاعبة، ويشرف على البطولة المدير الفني محمد إسحاق، ورئيس لجنة الحكام خالد المقبالي». وتعتبر البطولة الحالية انطلاق موسم التايكواندو، الذي سيتضمن إقامة 10 بطولات.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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