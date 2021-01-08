الامارات | استئناف بطولة الشارقة الرياضية العمالية

شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف بطولة الشارقة الرياضية العمالية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استأنفت هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة بطولة الشارقة الرياضية العمالية، التي تنظمها على ملاعب متنزه الشارقة الوطني من دون جمهور، لحسم ألقاب بطولة كرة القدم، وتكريم أفضل اللاعبين.

وتقام غداً الساعة الثالثة وحتى الخامسة عصراً نهائي كرة القدم، بين فريقي فاست والأصباغ الوطنية على اللقب، وفي الثانية فريقا شرطة الشارقة والدفاع المدني بالشارقة على المركز الثالث.

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