الامارات | الرائد يطلب التعاقد مع لاعب الرأس الأخضر هيلدون راموس

شكرا لقرائتكم خبر عن الرائد يطلب التعاقد مع لاعب الرأس الأخضر هيلدون راموس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت وسائل إعلام سعودية أن نادي الرائد تواصل مع لاعب الرأس الأخضر هيلدون راموس للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية، خصوصاً مع عدم اقتناع الجهاز الفني في شباب الأهلي، بإمكانات اللاعب. وأوضحت صحيفة «الرياضية» أن الرائد دخل في مفاوضات مع راموس للعودة إلى الدوري السعودي، بعدما سبق له اللعب موسمين مع التعاون، وقدّم لاعب الرأس الأخضر مستويات جيدة جداً بمشاركته في 52 مباراة، وأحرز 17 هدفاً، وصنع 13 هدفاً.

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