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الامارات | «الشيف» مبوكو يعد الطعام للاعبي الوحدة

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الامارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن «الشيف» مبوكو يعد الطعام للاعبي الوحدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر لاعب الوحدة، الكونغولي بول خوسيه مبوكو، مقطع فيديو على حسابه الشخصي في «إنستغرام»، أثناء إعداده الطعام لعدد من لاعبي الوحدة، إذ أبدى منصور المنهالي وعبدالله الكربي إعجابهما بـ«الشيف» مبوكو، بنشرهما صور الوجبة التي أعدها على حسابيهما.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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