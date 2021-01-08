الامارات | «الشيف» مبوكو يعد الطعام للاعبي الوحدة

شكرا لقرائتكم خبر عن «الشيف» مبوكو يعد الطعام للاعبي الوحدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر لاعب الوحدة، الكونغولي بول خوسيه مبوكو، مقطع فيديو على حسابه الشخصي في «إنستغرام»، أثناء إعداده الطعام لعدد من لاعبي الوحدة، إذ أبدى منصور المنهالي وعبدالله الكربي إعجابهما بـ«الشيف» مبوكو، بنشرهما صور الوجبة التي أعدها على حسابيهما.

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